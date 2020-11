Windows 10 : prudence avec le nouveau système de pilotes en cours de déploiement

Lorsque vous branchez un périphérique, ce mécanisme détermine si un pilote compatible est déjà disponible sur votre système. Dans le cas contraire, il recherche, télécharge et installe d’emblée via Windows Update le pilote « automatique » le plus récent, comme c'était déjà le cas jusque là. En revanche, les pilotes « manuels » ou « optionnels » ne sont plus implémentés automatiquement, contrairement à autrefois. Or, si cela peut sembler logique de prime abord, ça l’est moins en pratique.