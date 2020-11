Windows 10 : un nouveau mécanisme de mise à jour des pilotes dès le mois prochain

Avant ce changement, lorsqu'un utilisateur connectait un périphérique à l'ordinateur pour la première fois et que celui-ci disposait d'un pilote manuel (ou pilote optionnel) disponible sur Windows Update, le pilote manuel était automatiquement installé sur l'appareil. Ce n'est plus le cas désormais et c'est à l'utilisateur de décider s'il souhaite l'installer ou non.

Microsoft offre donc plus de contrôle sur les updates de drivers. Une liberté accrue qui pourrait cependant être perçue comme une perte de confort par une certaine frange d'utilisateurs qui ne souhaitent pas avoir à gérer eux-mêmes ces questions.

Les développeurs semblent en tout cas accorder une importance à ce que les utilisateurs comprennent mieux ce qu'ils installent sur leur PC et comment fonctionne le système de mise à jour. En août dernier déjà, une mise à jour de Windows 10 modifiait Windows Update pour mieux séparer les mises à jour de fonctionnalités des mises à jour facultatives et des mises à jour de pilotes.