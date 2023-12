Procès Epic / Google : le géant de la recherche a bel et bien abusé de sa position dominante selon la justice américaine

En plus de ça, Google a aussi été déclaré coupable « d’entrave déraisonnable au libre-échange » en nouant des alliances illicites afin d’empêcher les développeurs et développeuses d’application d’aller voir ailleurs que sur le Play Store. En sous-texte, on perçoit le spectre de l’accord passé avec Spotify, qui assurait à la plateforme de streaming un taux de prélèvement avantageux et inédit pour une app listée sur le Play Store. L’obligation pour un constructeur Android voulant profiter des services Google d’intégrer le Play Store, a aussi été perçue comme une preuve de plus du comportement monopolistique de Google.