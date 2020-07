Apple : la justice européenne donne raison à la firme et à l'Irlande, l'amende de 13 milliards annulée

Même son de cloche chez Apple, qui « remercie le Tribunal » et affirme être « heureuse qu'il ait annulé la décision de la Commission. Cette affaire ne portait pas sur le montant de l'impôt que nous payons, mais sur l'endroit où nous sommes tenus de le payer. Nous sommes fiers d'être le plus grand contribuable du monde car nous savons le rôle important que jouent les paiements d'impôts dans la société. Apple a payé plus de 100 milliards de dollars en impôts sur les sociétés dans le monde au cours de la dernière décennie et des dizaines de milliards de plus en autres impôts ».