Fraude fiscale : Google va verser près d'un milliard d'euros à l'État français

Google passe à la caisse mais s'évite un procès

La nouvelle est tombée ce jeudi 12 septembre.vient d'accepter de payer une première amende depour mettre un terme à une enquête menée par le parquet national financier (PNF) pour, ainsi qu'une seconde dequi, elle, va lui permettre de solder son contentieux avec le fisc français. Soit près d'un milliard d'euros au total.L'accord trouvé entre Google et Bercy vient d'être homologué au terme d'une audience donnée au tribunal de grande instance de Paris, terminée aux alentours de 15h30. Et il est historique, puisqu'il vient conclure et valider la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) justement négociée entre le parquet national financier et la firme de Moutain View.Dans le détail, l'amende de 500 millions d'euros met un terme à l'affaire, tandis que les 465 millions d'euros supplémentaires seront versés par Google au titre du rattrapage d'impôts payés à l'administration fiscale. Grâce à cet accord,qui lui aurait peut-être coûté encore plus cher. Et bien que le géant dispose d'un délai de rétractation de dix jours, il est peu probable qu'il en fasse usage.Le milliard d'euros devrait, qui reprochait à Google d'avoir utilisé son siège irlandais pour échapper à l'impôt dans l'Hexagone. Le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a donc gagné cette bataille.