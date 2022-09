YouTube et droits d'auteur : ce qui change pour les vidéastes et les musiciens

Mardi, YouTube a annoncé de nombreuses nouveautés lors d'un événement dédié aux créateurs, en mettant à l'honneur son Programme Partenaire, les Shorts, et les revenus liés à la monétisation des contenus. La musique, toujours sujette aux débats, fut d'ailleurs un élément clé du « Made on YouTube », avec un système de partage des revenus et de choix des musiques qui sera largement révisé dans les prochains mois, pour satisfaire aussi bien les créateurs que les ayants droit.