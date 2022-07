Pour attirer les créateurs, Facebook donne accès à un catalogue de musique sous licence gratuitement

C'est malheureusement le quotidien de nombreux créateurs sur YouTube et bien d'autres supports… Lorsqu'une musique utilisée sur une vidéo n'est pas libre de droits, on peut tout simplement dire adieu à la monétisation. Une restriction compréhensible, mais qui peut également limiter la créativité. Aussi inattendu que cela puisse paraître, Facebook semble avoir trouvé la parade pour contenter le plus grand nombre.