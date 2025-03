La démarche poursuit un double objectif. On n'installe évidemment pas ces caméras pour le plaisir. L'idée est de protéger les mineurs contre l'accès à des produits nocifs comme le tabac et l'alcool, tout en participant à l'effort de santé publique en réduisant la consommation chez les plus jeunes. Ces dispositifs offrent aussi aux commerçants un moyen plus systématique de respecter leurs obligations légales.