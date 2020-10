Jony Ive, ex-designer en chef d'Apple, va participer à dessiner le futur d'Airbnb

Brian Chesky indique dans son post que l'apport de Jony Ive à sa société ne s'arrêterait pas à la seule interface utilisateur. « Nous croyons tous deux non seulement à la fabrication d'objets et d'interfaces, mais aussi à l'élaboration de services et d'expériences », explique-t-il sans s'étendre davantage sur le sujet.

Cette nouvelle collaboration s'inscrit dans un mouvement de profond renouveau pour la plateforme de location. L'activité d'AirBnb a été sérieusement impactée par la pandémie de COVID-19, avec un chiffre d'affaires en chute libre et le licenciement d'un quart de ses salariés annoncé en mai dernier. Malgré tout, l'entreprise souhaiterait s'introduire en Bourse avant la fin de l'année.

L'arrivée de Jony Ive impliquerait également le départ d'Alex Schleifer, l'actuel responsable du design d'AirBnb qui quitterait son poste seulement un an après sa prise de poste.