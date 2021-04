Coinbase fait une entrée fracassante en Bourse et est valorisé à plus de 70 milliards de dollars

À vrai dire, on s'y attendait presque. Face à l'engouement pour les monnaies virtuelles et avec un total de 56 millions d'utilisateurs vérifiés au 31 mars (et quelque 6 millions de transactions mensuelles), le lancement de Coinbase à Wall Street ne pouvait être qu'un succès (vous noterez bien que nous ne jugeons, ici, que le premier jour de vie de l'entreprise de San Francisco sur le marché boursier). Il faut dire cette introduction était l'une des plus attendues de ces derniers mois, au même titre que celle d'Airbnb , dont on ne peut démentir le succès, avec une valorisation passée de 35 milliards de dollars à son lancement à plus de 100 milliards de dollars aujourd'hui !