La plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase se lance en Bourse ce 14 avril

Alors que le marché des écouteurs True Wireless n’en finit plus d’afficher une croissance insolente, les casques Bluetooth ne sont pas enterrés pour autant. Mieux, l'arrivée du nouveau Airpods Max d'Apple, casque lancé en toute fin d'année 2020, pourrait bien redynamiser ce marché déjà mature, et de fait un peu hésitant. Année de consolidation, 2020 va laisser la place à une année 2021 probablement beaucoup plus dynamique.