La plateforme d’échange de crypto-monnaies Coinbase entre en Bourse aujourd’hui

Le NASDAQ a déjà donné à Coinbase un prix de référence de 250 dollars par action ce qui valoriserait la plateforme d’échange de crypto-monnaies à environ 65,3 milliards de dollars.

De plus, Coinbase a choisi, comme d’autres entreprises de la Silicon Valley telles que Spotify et Slack , de renoncer au processus traditionnel d’introduction en Bourse au profit d’une cotation directe au NASDAQ. Lors des cinq principales cotations directes qui ont eu lieu à la Bourse de New York, le prix d’ouverture était en moyenne supérieur de 37 % au prix de référence.

Si l’action de Coinbase ouvre avec un pourcentage similaire, le prix serait d’environ 343 dollars par action soit une valorisation d’environ 90 milliards de dollars. Une valorisation supérieure à une banque comme BNP Paribas.

Enfin, Coinbase a surpris ses 1 700 employés en leur offrant 100 actions, d’une valeur de 25 000 dollars au prix de référence actuel. Un beau cadeau.