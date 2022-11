Contagion : pourquoi le bitcoin subit de plein fouet les faillites en cascade des exchanges

D'autres facteurs tels que la confiance et la loi de l'offre et de la demande tremblent en quelques minutes lorsque Binance se rend compte qu'elle ne peut pas retirer sur FTX les 500 millions de dollars que la plateforme possède en équivalent FTT, le token de FTX. Ce même FTT qui s'échangeait jusqu'à 50 dollars l'unité ne s'obtient plus qu'à 1,26 dollar après que le monde de la crypto ait pu constater que FTX ne possédait pas les liquidités nécessaires pour cette transaction.

Que vaut désormais son token ? Pas loin d'une baguette de pain, et encore, l'aliment, lui, est concret. Les -97 % de valeur du FTT entre son pic et ce 22 novembre 2022 n'occultent pas les -74 % subis par l'Ether (ETH) entre novembre 2021 et 2022, ou encore les -55 % de la BNB de Binance. Pour ce qui est du bitcoin, rien ne permet d'entrevoir une amélioration dans les mois à venir, et ce n'est pas la faillite de FTX qui va rassurer grand monde.