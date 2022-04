Les NFT des Bored Ape Yacht Club vont devenir... une trilogie de courts-métrages d'animation

Tous les propriétaires de NFT de la collection sont invités à soumettre leur personnage au casting de la trilogie avec une petite description de leur singe virtuel et une biographie fictive. Les profils les plus intéressants seront ensuite sélectionnés par un directeur de casting et seront intégrés à la trilogie. Les propriétaires des heureux élus seront gratifiés de 10 000 dollars en Bitcoin ou en ApeCoin, la crypto-monnaie liée à la collection, en échange de la propriété intellectuelle de leur personnage.