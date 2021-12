NFT Studios : verra-t-on bientôt des films entièrement financés par les jetons non fongibles ?

A Wing and a Prayer, qui pourrait devenir le premier long-métrage hollywoodien entièrement financé par des NFT, retracera la vie de l'aventurier et journaliste Brian Milton. D'après Niels Juul, un réalisateur et un acteur ont déjà été choisis, pour un début de tournage prévu en avril. Mais il faudra attendre février, avant la Berlinale, pour connaître leurs identités lors d'une annonce officielle. Reste à savoir si le pari de Juul sera payant et si d'autres producteurs décideront de suivre son exemple.