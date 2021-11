Le manuscrit du "Dune" de Jodorowsky va être rendu public par un collectif de crypto-enthousiastes

Les DAO (organisations autonomes et décentralisées) ont fait parler d’elles en essayant d’acheter, sans succès, une copie de la Constitution des États-Unis il y a quelques jours. Le 21 novembre 2021, un collectif nommé « DuneDAO » a tenté d’acheter un manuscrit signé Frank Herbert et Alejandro Jorodowsky, dans le but de le rendre accessible aux fans de l’univers de Dune.