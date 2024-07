Attention, le site Coco a bien été fermé définitivement, ne vous faites pas avoir par les copies qui pullulent sur le Web !

Sous ses airs de plateforme obsolète et inoffensive, Coco.gg était en réalité exploitée par de nombreux prédateurs sexuels et trafiquants de drogue. Le site est impliqué dans 23 051 procédures judiciaires entre le 1er janvier 2021 et le 7 mai 2024. En France, 480 victimes ont été recensées.