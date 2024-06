La Gendarmerie nationale fait enfin fermer Coco, le site repaire des pédocriminels et trafiquants

La fermeture de Coco est évidemment la nouvelle du jour pour toutes celles et ceux qui luttent au quotidien contre les activités cybercriminelles. Le site de discussion, tristement célèbre pour son absence de modération et ses scandales sexuels, est fermé depuis le mardi 25 juin 2024. Une coupure permise grâce au travail de l'unité cyber de la Gendarmerie nationale (UNCyber) et de l'office national anti-fraude (ONAF), sous la direction de la juridiction nationale en charge de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) du parquet de Paris.