Empire Market, une des plus grosse place de marché du Dark Web, a disparu depuis 3 jours

C'est la première fois dans son histoire que le site de ventes illégales, lancé en février 2018 à la suite de la fermeture d'AlphaBay, est hors ligne aussi longtemps. Sur Twitter ou le subreddit r/darknet, les utilisateurs s'interrogent sur les cause de cette mise hors-ligne. Trois théories sont évoquées : une saisie par les autorités, qui n'ont pas encore réagi, une attaque DDoS ou un exit scam - ce que l'on pourrait traduire par « escroquerie de sortie », et qui consiste pour une entreprise à ne plus envoyer les produits commandés tout en continuant de percevoir les paiements.