Ensuite, les spécialistes cyber de Check Point Research ont voulu aller plus loin, en demandant un code de keylogger universel à Bard et ChatGPT, le keylogger permettant de capter les frappes du clavier ou de l'écran. Et encore une fois, c'est le robot d'OpenAI qui remporte la bataille. ChatGPT a en effet bien compris la manœuvre et identifié la requête potentiellement malveillante. Google Bard, de son côté, a fourni le code. ChatGPT 3 – 1 Bard.