Il a demandé à ChatGPT-4 de le rendre riche avec 100 dollars, voilà la suite

Pour attirer de potentiels clients et investisseurs, il fallait faire connaître le site et y « vendre » des produits. ChatGPT a alors généré un article listant les 10 gadgets ecofriendly indispensables pour une cuisine responsable, après quoi toute une liste de vrais produits a été récupérée et intégrée au site. Le reste est finalement assez classique. Le chatbot a proposé de faire la publicité de GreenGadgetGuru sur Facebook et Twitter, et a accompagné le tout de quelques publications. DALL-E s'est chargé de fournir des illustrations, et le tour était joué.

24 heures seulement après la mise en ligne du résultat, un investisseur avait déjà proposé 100 dollars contre 25 % de l'entreprise. Quelques jours plus tard, Jackson Greathouse a indiqué sur Twitter que 1 378 dollars avaient été générés grâce aux investissements. L'un des contributeurs a même proposé 500 dollars pour 2 % de l'entreprise, la valorisant à 25 000 dollars. L'expérience a pris fin le 16 mars dernier, et le site n'a plus été mis à jour depuis. Il n'est pas possible d'y acheter quoi que ce soit, et les boutons ne sont pas opérationnels.