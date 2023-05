Chiche ? La ville de Montpellier, qui a banni ChatGPT, veut lancer son IA concurrente maison

« Voyez comment les réseaux sociaux, aujourd’hui, déstabilisent nos communautés démocratiques. On ne s’est pas forcément questionné avant, ils nous ont envahi, et aujourd’hui, on cherche à les réguler. Je crois que l’IA mérite un débat national citoyen. Nous allons lancer, nous, une convention citoyenne locale sur ce thème », a commenté Michaël Delafosse, le maire socialiste de Montpellier. Son objectif est « que des spécialistes du privé et du public expérimentent ensemble des solutions pour accompagner l'émergence de cette technologie ».