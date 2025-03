La thermosphère, située entre 90 et 600 km d’altitude, joue un rôle clé dans la régulation des objets en orbite. Son interaction avec les débris spatiaux et les satellites dépend de la densité de l’air, qui génère une traînée freinant progressivement les objets jusqu'à leur rentrée dans l’atmosphère. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs constatent une contraction de cette couche sous l’effet des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’autres gaz à effet de serre.

Les gaz à effet de serre capturent la chaleur dans la troposphère, mais ont l’effet inverse dans la thermosphère. Ils réémettent une partie du rayonnement infrarouge vers l’espace, et entraînent un refroidissement de cette couche supérieure ainsi qu'une diminution de sa densité. En conséquence, la résistance exercée sur les satellites et les débris est réduite, et allonge leur présence en orbite.

Des mesures satellitaires confirment cette tendance. Les chercheurs ont observé que la résistance exercée sur les satellites a diminué de façon progressive, avec un impact visible au-delà du cycle naturel de 11 ans du soleil. Selon les projections du MIT, cette évolution pourrait réduire la capacité d’accueil des satellites en orbite basse de 50 à 66 % d'ici à la fin du siècle.

Le problème, c'est que des satallites, il y en a de plus en plus et leur prolifération aggrave ce phénomène. Aujourd’hui, plus de 10 000 satellites sont en orbite basse, et leur nombre a explosé ces dernières années. L’essor des mégaconstellations comme Starlink de SpaceX a contribué à cette saturation. Avec une atmosphère moins dense, la durée de vie des débris spatiaux augmente, et réduit l'efficacité de leur élimination naturelle.