Le rover Mars 2020 sera doté d'intelligence artificielle

Vue d'artiste sur le rover Mars 2020© NASA

Mars 2020 sera capable de prendre des décisions de son propre chef

Mars 2020 : une exception et non la norme

Lede la NASA prévoit en effet d'utilisercomme jamais auparavant, afin de bénéficier d'un vrai partenaire scientifique sur place.On connaissait déjà la fenêtre de lancement ainsi que le site d'atterrissage de Mars 2020 , la prochaine mission martienne de la NASA dont le rover est une copie presque à l'identique de Curiosity . Oui presque, il faut bien le souligner, carembarquera une charge utile sensiblement différente de celle de Curiosity, mais elle sera surtout bien plus perfectionnée, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Responsable de l'du JPL, Steve Chien envisage de travailler avec le rover «», selon ses propres mots. Il ajoute : «».Il faut dire que la NASA a une longue expérience dans l'intelligence artificielle et notamment dans le, utilisé pour interpréter la masse phénoménale de données collectées au cours des missions. La mission- lancée en novembre 2000, est justement l'un des premiers exemples desur un satellite de télédétection. Le but de EO-1 était de tester comment l'IA pouvait gérer certaines tâches scientifiques, notamment grâce à l'ensemble de logiciels(ASE), qui a permis au satellite de prendre des décisions en fonction des données collectées par ses capteurs.À propos de la mission martienne, Steve Chien explique, par exemple, que son équipe est parvenue à développer unà partir de données spectrales et d'images. Si le logiciel détecte une éruption, il aura le choix entre un ensemble de règles préprogrammées et sera ainsi en mesure dede planifier des observations de suivi.En référence à la mission EO-1, Steve Chien explique : «», ajoute-t-il. «».», poursuit Steve Chien. «».En effet, bien qu'il soit relativement simple de mettre en place un tel système de prédiction sur un satellite,qui doit faire face à des multiples variables environnementales. Malgré cette nouvelle, le responsable du groupe IA du JPL a tenu à rappeler que l'utilisation de l'intelligence artificielle sur un tel rover sera «».