La NASA compte sur « la saison du dépoussiérage »

Présent sur Mars depuis près de 15 ans, le rovern'est plus actif depuis le 10 juin 2018. Après avoir subi une importante tempête de poussière, il a malheureusement cessé d'émettre. Alors, en août dernier et face à la situation, laa décidé de se donner 45 jours pour renouer le contact avec l'astromobile. Un mois et demi plus tard, toujours aucunes nouvelles d'Opportunity. Mais l'agence spatiale garde encore espoir Très attachée à Opportunity, la NASA veut encore y croire. À la mi-octobre, l'agence a déclaré qu'elle espérait que. Selon les scientifiques, c'est bien elle qui empêcherait le rover de reprendre contact.L'équipe d'Opportunity précise que les mois de novembre à janvier, connus pour être lasur Mars, pourraient permettre d'évacuer la poussière qui recouvre les panneaux solaires du rover.Pour ces raisons, la NASA a réévalué sa stratégie et souhaite garder un œil attentif sur le robot, au moins... en attendant le lancement d'un nouveau rover, envisagé pour mars 2020. C'est beau l'amour.