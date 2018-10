Hulk, Godzilla, Tardis... La NASA a baptisé 21 nouvelles constellations gamma

Lire aussi :

Lea déjà atteint le double de son espérance de vie initiale, puisqu'il fête cette année ses 10 ans. Lancé en 2008 et placé sur une orbite basse, Fermi a pour mission, comme son nom l'indique, d'étudier les rayons gamma de haute énergie.Les phénomènes qu'il observe sont parmi les plus violents et les plus puissants de l'univers. Parmi eux on trouve par exemple les, dont l'origine pourrait être expliquée par l'effondrement gravitationnel d'une étoile géante, ou encore, de puissants jets de plasma provenant d'un trou noir supermassif situé au centre d'un noyau actif de galaxie, dont la puissance lumineuse équivaudrait à 1000 milliards de fois celle du soleil.Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans ces constellations gamma des personnages comme le Dr. Bruce Banner qui, exposé à une trop forte concentration de rayons gamma, se métamorphose en un monstre vert que l'on connait tous : Hulk !Créées à partir des données de télescope Fermi, ces constellations sont invisibles à l'œil nu. La NASA a d'ailleurs précisé qu'elles n'étaient pas officielles, mais que les chercheurs ont juste voulu «» du projet Fermi de façon originale et amusante.On retrouve ainsi la Tour Eiffel, le vaisseau Enterprise de Star Trek, le Tardis de Doctor Who, le mont Fuji, ou encore le visage d'Albert Einstein ! Pour découvrir ces 21 nouveaux noms, rendez-vous sur le site officiel dédié Néanmoins, si vous souhaitez observer un phénomène qui lui est bel et bien visible à l'œil nu, vous pouvez toujours lever les yeux vers la voûte céleste afin de contempler les Orionides , une pluie de météores annuelle qui se poursuit jusqu'au 7 novembre.