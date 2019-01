Orionides 2018 : la pluie annuelle de météorites sera la plus visible ce soir

Restez à l'écart des villes pour admirer l'événement

» est le terme qui qualifie la fameuse pluie de météorites qui a lieu chaque année entre le 2 octobre et le 7 novembre. Ce nom n'est pas anodin, puisque le radiant (point d'où les comètes semblent provenir) se situe à proximité de constellation d', chasseur tiré de la mythologie grecque qui aurait été transformé en amas d'étoiles par Zeus lui-même.En 2018, ce sera dans la nuit du 21 au 22 octobre aux alentours de 2h du matin que la pluie de météorites sera le plus visible. D'après la NASA et Space.com , entre 15 et 20 météores par heure défileront au-dessus de nous. Cependant, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace précise que la luminosité de la Lune obstruera un peu ce magnifique spectacle.Ces météores, que vous pourrez voir à leur apogée dans la nuit de dimanche à lundi, sont parmi les plus rapides car la Terre entre en collision avec un courant de particules. Cette pluie peut être aperçue depuis n'importe quel endroit sur la planète, à condition d'éviter les zones polluées par l'éclairage public. L'utilisation de jumelles ou d'un télescope n'améliore pas franchement la visibilité, car ces appareils sont avant tout pensés pour visionner des objets stationnaires au-dessus de nos têtes.On vous souhaite donc, à toutes et à tous, un ciel dégagé ce week-end !