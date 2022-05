Le vaisseau cargo Tianzhou-4 arrive sur la station spatiale chinoise... pour l'instant déserte

Efficace et sans incident. Voici comment la campagne de préparation et de lancement du cargo Tianzhou-4 pourrait être décrite. Il flotte une impression de routine mûrement répétée sur le programme de la station spatiale chinoise, alors même que cette dernière n'est en orbite que depuis un an et que les trois astronautes chinois, rentrés sur Terre le 16 mai, ont battu tous les records de durée en orbite de leur pays.

Mais c'est aussi parce que la Chine a passé presque une décennie à préparer son arrivée et ses opérations. Aujourd'hui, elle récolte les dividendes des missions Tiangong-1 et 2.

Ainsi, le cargo Tianzhou-4 a décollé de Wenchang à 19 h 56 (heure de Paris) ce 9 mai, pour atteindre l'orbite quelques minutes plus tard. Le lanceur CZ-7, qui effectuait pour l'occasion son 5e vol dans cette configuration, a volé sans incident, avec des images impressionnantes diffusées en direct à la télévision chinoise. Dès qu'il s'est retrouvé en orbite, Tianzhou-4 a étendu ses deux panneaux solaires et activé sa navigation pour rejoindre la SSC.