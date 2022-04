Avec l'arrivée de la mission Axiom-1, 14 astronautes en orbite pour quelques jours !

Restent trois astronautes plus discrets que les autres, et qui eux ne sont pas à bord de la Station Internationale, mais bien du laboratoire orbital chinois, la SSC ! Ils seront d'ailleurs probablement les prochains à rentrer à la maison : Wang Yaping, Ye Guangfu et Zhai Zhigang sont en train de terminer le vol orbital le plus long à ce jour pour la Chine, avec pratiquement six mois au compteur (décollage le 15 octobre dernier).