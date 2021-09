Le chassé-croisé de l'automne a commencé sur la station spatiale chinoise

Tout s'est bien passé pour ce retour après une durée record pour une mission habitée chinoise, 90 jours. Les trois mois passés en orbite à 350 km au-dessus de la Terre ont servi à installer la majorité des systèmes de Tianhe, à se familiariser avec le bras robotisé de la station, à tester les sas et les scaphandres, à effectuer deux sorties sur les flancs du module et à préparer des programmes de long terme pour les futurs équipages. En effet à partir de cet automne, les rotations auront lieu à un rythme « normalisé » de deux missions de six mois par an. Une activité de long terme pour les décollages depuis Jiuquan pour les véhicules habités, et depuis Wenchang pour les cargos et futurs modules de la SSC.