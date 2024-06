Tesla envisage de tester le pneu sans air de Michelin

Outre l’absence de risque de crevaison et de perte de pression, Uptis diminue la quantité de matières premières nécessaires à sa fabrication et réduit la quantité de pneumatiques jetés, assure Michelin. Il est conçu pour les véhicules utilitaires légers et de tourisme. Son poids réduit par rapport à un pneumatique conventionnel en fait un candidat idéal pour les voitures électriques et autonomes.