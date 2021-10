Les pneus sans air de Michelin sur nos routes dès 2024 ?

L’avantage majeur du pneu Uptis, c’est que l’air est complètement supprimé. Ainsi, le risque de crevaison est inexistant. Grâce à cette nouvelle technologie, Michelin entend rendre la conduite plus sûre en limitant les accidents liés aux explosions de pneus, tout en réduisant les déchets de matières premières. Ce sont en effet presque 200 millions de pneus qui sont jetés chaque année à cause d’une crevaison ou d’une usure liée à une mauvaise pression. Conscient de l’impact écologique que cela représente pour la planète, Michelin ambitionne de recycler 30 000 tonnes de pneus par an à partir de 2023 grâce à une première usine consacrée, actuellement en construction au Chili.