La sonde interstellaire Voyager 1 envoie des données "anormales", selon la NASA

Ce sont quelques précieux octets qui voyagent et traversent notre Système solaire. À 23,3 milliards de kilomètres de la Terre (presque 4 fois plus loin que Pluton), la sonde Voyager 1 reçoit et émet à intervalles réguliers de petits paquets de données. Une partie de ces dernières sont consacrées à la science, et une autre, aux paramètres « vitaux » de la sonde, alimentée par une vieillissante pile radioactive.

Grâce à sa grande antenne, Voyager 1 envoie ses données vers notre planète. Elles arrivent… 21 heures et 32 minutes plus tard, et doivent être déchiffrées par le réseau d'antennes du Deep Space Network. Mais, depuis quelques jours, certaines de ces données ne « collent pas », celles de l'AACS (Attitude Articulation and Control System, le contrôle de l'orientation). Selon la NASA, elles sont soit fausses, soit impossibles, soit aléatoires.