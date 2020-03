Revivez l’aventure Apollo 13 en temps réel, presque cinquante ans plus tard

Le module de service endommagé de la mission Apollo 13. © NASA

Source : Apollo in real time

De quoi remonter le moral...Apollo 13, c'est un vol de six jours et une catastrophe rentrée dans la culture populaire avec les quelques mots de Jack Swigert «», mais c'est aussi et surtout une histoire qui se termine bien.Une lutte de haut vol de l'ingénierie et de l'esprit d'équipe contre le sort funeste d'un équipage qui devait marcher sur la Lune et qui, bien qu'affaibli, put rentrer sain et sauf sur Terre. C'est cette aventure que Ben Feist et son équipe vous proposent de revivre en «», minute par minute, à l'aide de toutes les ressources disponibles regroupées sur le même site.Audio, vidéo, transcription, photographies... Tout est rassemblé avec un «» de l'événement qui offre une échelle de temps détaillée et la possibilité de suivre différents canaux de communication, ou de sauter jusqu'à des événements précis, comme le décollage, la manœuvre pour se placer en trajectoire lunaire (TLI) ou la fameuse explosion du réservoir d'oxygène numéro 2, qui scellera le destin de l'équipage.Les photographies sont mises en valeur au moment des prises de vues, et lorsque la vidéo n'est pas disponible, c'est le plan de vol annoté qui est mis en avant.L'expérience précédente, réalisée pour les 50 ans d'Apollo 11 en juillet dernier avait rencontré un succès immédiat à l'international, ainsi qu'un engouement du public pour voir ou revoir les documents disponibles au moment de leur enregistrement.Ben Feist, qui travaille au centre spatial Johnson à Houston, a pris environ huit mois, aidé par une équipe de volontaires, pour mettre en place toutes les ressources nécessaires et les synchroniser sur cette plateforme unique. Selon lui, cela permet aussi une nouvelle perception de la catastrophe et des moyens mis en place pour secourir Apollo 13.», déclare-t-il a