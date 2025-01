Les ingénieurs de SpaceX ont considérablement modifié l'architecture du lanceur. Ils ont misé sur des modifications techniques pour plus de fiabilité.

Les volets avant ont été réduits et repositionnés vers l'extrémité du véhicule, pour limiter leur exposition à la chaleur intense de la rentrée dans l'atmosphère. Le système de propulsion bénéficie lui aussi d'une refonte complète : volume de carburant augmenté de 25 %, isolation sous vide des conduites d'alimentation et nouveau système d'acheminement du carburant vers les moteurs Raptor optimisés pour le vide spatial.

L'avionique embarquée intègre désormais des capacités étendues : ordinateur de vol plus puissant, antennes combinant les fonctions Starlink, GNSS et communications RF de secours, capteurs de navigation inertielle et de suivi stellaire repensés. Plus de 30 caméras haute définition retransmettront en direct les données de vol par le réseau Starlink, avec un débit de 120 mégabits par seconde. Le bouclier thermique adopte une nouvelle génération de tuiles et une couche de protection redondante.

Ces améliorations en disent long sur les ambitions nourries par le programme SpaceX et les futures missions habitées vers la Lune et Mars. Viser la lune, ça ne fait pas peur à Elon Musk.