SpaceX va remplacer deux moteurs du Falcon 9 pour son prochain vol habité

Au mois d’octobre, un lanceur Falcon 9 était sur le point de décoller pour transporter un satellite GPS de la Space Force, lorsque la mission a été stoppée seulement deux secondes avant le « go » final. En cause, deux des neufs moteurs Merlin du lanceur ayant démarré trop tôt, forçant la fusée à stopper automatiquement son décollage. Cet enclenchement prématuré auraient pu causer des dommages au Falcon 9, en mélangeant dans le désordre les différents propulseurs et liquides du moteur. Heureusement, la mission a été avortée au bon moment, sans entraîner de complications.