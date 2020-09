La NASA programme le premier vol habité de Space X pour Halloween

À bord de ce nouveau vol, un équipage composé des astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que le Japonais Soichi Noguchi de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA).

À destination de l’ISS, Crew Dragon sera propulsée par une fusée Falcon 9, également développée par Space X. S’en suivra une mission scientifique de six mois à bord du laboratoire orbital.

Initialement prévue pour le 23 octobre, la NASA et Space X ont décidé de reporter le décollage de quelques jours. Deux raisons sont avancées : donner un peu plus de temps à l’équipage et à la station pour préparer la mission et prendre en compte les potentiels problèmes liés, d’une part au lancement d’une capsule Soyouz le 14 octobre, d’autre part au départ d’une capsule Soyouz de l’ISS le 21 octobre.

Une chose est certaine : les quatre astronautes du Crew Dragon se souviendront d'Halloween 2020.