L’avion X-37B de l'US Air Force a atterri après une durée record de 780 jours en orbite

Un avion totalement autonome

Le secret qui entoure cette mission

Source : Engadget

L'avion, fabriqué par Boeing, a largement surpassé l'exploit précédent, qui était de 717 jours, 20 heures et 42 minutes passés en orbite. Pour le directeur dude l'USAF, Randy Walden, ce vaisseau spatial a aujourd'hui rempli «».S'il a été capable de réaliser une telle prouesse, c'est principalement en raison de deux spécificités majeures : recouvert de panneaux solaires, il est complètement indépendant en matière d'énergie ; et il n'embarque pas un seul être humain.Difficile cependant de comprendre le rôle exact de cet avion, qui a atterri discrètement au centre spatial Kennedy en Floride. Tout est classé secret défense, et les informations sont distillées au compte-goutte par les responsables de la mission. Officiellement, son objectif est de tester des technologies spatiales réutilisables, et de réaliser des expériences nouvelles dans l'espace, afin de servir ultérieurement la conquête spatiale américaine.Utilisant une piste d'atterrissage et reprenant le design des anciennes navettes spatiales de la NASA, ces véhicules (deux modèles sont utilisés pour ces missions) interrogent de nombreux experts. Certains avancent le fait qu'ils serviraient de laboratoire à d'autres expérimentations secrètes, ou qu'ils pourraient être exploités comme des points d'observation pour des missions militaires.Lors de ces essais classifiés, un dissipateur thermique aurait permis de tester des systèmes électroniques expérimentaux. D'autres spéculations évoquent un propulseur d'ions à effet Hall. Cela coïnciderait avec l'aveu du responsable Randy Walden, qui a reconnu que l'avion spatial avait été en mesure de déployer de «».Les périodes des missions en orbite sont d'ailleurs de plus en plus longues, par rapport à la première expédition qui avait duré 225 jours. Depuis, les records pleuvent, avec respectivement 675 jours, 717 jours et maintenant 780 jours en orbite. L'engin étant réutilisable, un sixième vol est prévu pour l'année prochaine, qui devrait logiquement repousser une nouvelle fois les frontières établies par l'exploit actuel. De quoi atteindre une durée historique de deux ans en orbite ? Nous verrons bien...