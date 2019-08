L'avion spatial de l'US Air Force atterrit après 719 jours de vol en orbite

Cinq missions au compteur

Des objectifs scientifiques, mais pas seulement

La navette est ainsi l'appareil de cette classe à disposer de. Une caractéristique qui sera utile pour les futurs programmes expérimentaux orbitaux.La navette a été lancée depuiset placée en orbite le 7 septembre 2017. Ce n'est toutefois pas la première fois que laest expédiée : elle l'a déjà été en avril 2010, en mars 2011, en décembre 2012... Au total, c'est sadu genre.Lors de sa première expédition, elle n'est restée « que » 224 jours en orbite. Ensuite, à chaque nouvelle mission, elle y est restée toujours plus longtemps : 468 jours, 675 jours, puis 717 jours.Avec ses, la navette est bien plus petite que ses célèbres consœurs de la NASA. Le programme dont elle dépend a été lancé, à l'origine, par la NASA en 1999, avant d'être transféré à la DARPA en 2004. L'Air Force a développé le X-37B à partir du X-37 de l'Agence spatiale américaine.Reste la question de l'objectif. Pour l'US Air Force,, parce que le programme est de nature expérimentale : il vise à perfectionner des technologies qui soient renouvelables dans l'espace, et à réaliser des expériences en orbite qui pourront être examinées une fois ramenées sur Terre.Le communiqué officiel dit : «». D'ailleurs, la X-37B est un OTV, pour. Par exemple, l'appareil est doté de panneaux solaires et de batteries au lithium-ion assurant son approvisionnement en énergie. Sa longévité leur est due en partie, ainsi qu'à l'absence d'êtres humains à bord.Derrière cet objectif scientifique, soulignons que c'est l'US Air Force, une force armée donc, qui tient les commandes, avec l'aval du département de la Défense américaine.. La description de l'appareil fournie par les officiels reste volontairement vague.Le journal The Daily Beast rapporte que des sources proches du programme ont indiqué que «». Engadget évoque même des rumeurs concernant l'expérimentation de moteurs à ions.