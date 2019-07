La NASA veut une "usine" dans l'espace pour en finir avec les lancements à répétition

Archinaut One © Made In Space

Une chaîne de production... en orbite !

Archinaut One : un démonstrateur prévu pour 2022

Ce contrat de 73,7 millions de dollars vise à accélérer le développement de cette jeune pousse dont la principale activité sera de mettre en place des «» dans l'espace, afin de fabriquer des composants de satellites.Laest-elle une solution d'avenir pour le secteur de l'aérospatial ? C'est fort probable et la NASA semble bien partie pour tirer profit de cette technologie, comme l'explique l'un des responsables de l'agence spatiale,: «».Ce partenariat public/privé avec la NASA est en fait une prolongation d'un contrat conclu en 2016 avecpour son programme. L'objectif ici est de démontrer la viabilité de la fabrication et de l'assemblage de structures dans l'espace, en orbite terrestre basse, grâce à desainsi qu'àDans son communiqué, la NASA explique que ces technologies vont permettre de profiter de nombreux avantages ; des bénéfices surtout liés aux limitations imposées par les lanceurs, dont la charge utile est contrainte par des critères de taille et de poids.Ainsi, laet l'révèlent un grand potentiel avec de nombreuses applications. Outre confier à des robots les tâches de maintenance actuellement réalisées par des astronautes, la NASA pourrait être en mesure detelles que des antennes de communication et des télescopes. Enfin, les petits satellites pourraient profiter de réflecteurs de plus grande surface, autorisant ainsiainsi que des lancements moins coûteux.Pour cela, la start-up de Mountain View va développer un démonstrateur nommédont le but sera de fabriquer une structure et d'assembler ses propres panneaux solaires dans l'espace. La NASA indique qu'pourrait être lancé au plus tôt en 2022, depuis la Nouvelle-Zélande, grâce à la mini-fusée Electron, de Rocket Lab Une fois en orbite, Archinaut One fabriquera deux structures d'une longueur de 10 mètres, sur lesquelles seront déployées les cellules photovoltaïques permettant ainsi de bénéficier d'une puissance cinq à huit fois supérieure à celle de panneaux solaires classiques alimentant un satellite de moins de 200 kg.Ci-dessous, une animation provenant demontrantau travail.