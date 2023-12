SpaceX finit l'année en beauté en satellisant la navette spatiale militaire X-37B

La petite navette X-37B existe depuis plus d'une décennie, et elle est aussi appelée OTV (Orbital Test Vehicle). Cette mission est la 7e en tout, mais il existe deux navettes, qui se relaient et partent successivement en orbite quand elles ne sont pas en préparation dans les hangars de Boeing en Floride. Il s'agit donc du 4e décollage de cette navette en particulier (la n°2), et il est un peu particulier. En effet, tous les précédents avaient lieu avec des lanceurs de moyenne capacité, Falcon 9 et Atlas V « nu ». Suffisant pour emporter X-37B en orbite basse, où elle restait et pratiquait ses expériences durant parfois plus de deux ans en orbite (le record est de 908 jours) avant de revenir se poser de façon autonome sur la piste du Centre Spatial Kennedy.

L'utilisation de Falcon Heavy montre que la Space Force et l'US Air Force vont tester une orbite plus haute, elliptique, pour tester d'autres matériels. On sait également que depuis quelques vols, la navette dispose d'un module de service à l'arrière, qui l'aide pour sa propulsion, mais qui contient également des expériences. Il est largué juste avant son retour sur Terre et désintégré.