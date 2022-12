Le bilan spatial 2022, des astronautes et des fusées comme s'il en pleuvait

Il s'agit du pays avec la plus grande flotte de fusées en activité, un florissant ensemble de lanceurs tantôt d'anciennes générations mises en service dans les années 90, tantôt de modèles neufs et même à la pointe technologique. On compte plus de 62 tirs vers l'orbite et une extraordinaire diversité entre l'impressionnante CZ-5 (l'un des plus puissants lanceurs au monde) qui a emporté les deux derniers modules de la Station spatiale chinoise SSC vers l'espace, mais aussi CZ-2C, 2D, 2F, 3B, 4B, 4C, 6, 6A, 7, 8 et 11… ce qui ne regroupe que la famille « Longue Marche » !

Les acteurs semi-privés et les start-up ne sont pas en reste avec des décollages sur barge pour la nouvelle Jielong-3, depuis un camion pour Kuaizhou-1A et depuis un site privé à Jiuquan pour le nouveau lanceur au méthane Zhuque-2 (l'un des rares ratés cette année avec Hyperbola-1). Le pays prévoit de poursuivre son ambitieuse montée en puissance avec des fusées toujours plus capables, mais aussi réutilisables à l'avenir. En tout cas, ces progrès, s'ils existent, n'ont pas été montrés en 2022.