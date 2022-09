Vous avez 20 millions de dollars ? Orbit Fab viendra faire le plein de votre satellite

Les satellites à destination de l'orbite géostationnaire utilisent généralement la majorité de leur carburant pour atteindre leur « spot » opérationnel. Les quelques dizaines de kilogrammes restant dans les réservoirs sont utiles pour éviter de dériver, pour soulager les roues gyroscopiques qui maintiennent l'orientation des satellites, et pour la fin de carrière, afin de manœuvrer jusqu'à une orbite « cimetière » sans encombrer la ceinture géostationnaire.

Reste que la durée de vie de ces mastodontes (15 ans et plus) est parfois limitée par leur carburant, certains ne gardant que quelques vapeurs pour gérer la fin de vie et économiser au maximum la mise en place d'un remplacement. Certains acteurs (comme Northrop Grumman) proposent des véhicules de type « sangsue » qui peuvent manœuvrer à la place des opérateurs, transférer de l'électricité ou gérer l'orientation… mais s'il était possible de faire le plein ? C'est le plan à moyen terme de la start-up Orbit Fab, et le service ouvrira en 2025.