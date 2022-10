La Chine envoie Mengtian, le dernier module de sa station spatiale, en orbite

En effet, ce 31 octobre n'était que le jour de son décollage ! Néanmoins c'était sans doute l'étape la plus cruciale de sa mise en service, et la Chine s'en est acquittée en temps et en heure. La plus imposante et la plus capable des fusées chinoises, la CZ-5B, était de service et a décollé à 8 h 37 (Paris) depuis le site de Wenchang, offrant au public nombreux massé sur les plages à quelques kilomètres un spectacle digne de ce nom grâce à ses quatre propulseurs d'appoint liquides entourant son étage central, lequel fonctionne à l'oxygène et l'hydrogène. La mise en orbite n'aura duré qu'une dizaine de minutes avant l'éjection de Mengtian en orbite basse, opération rondement menée pour cette version de la fusée qui n'en était pourtant qu'à son quatrième tir (neuf toutes versions confondues).