La station spatiale chinoise accueille Wentian, son nouveau module scientifique

Wentian est un énorme module de station spatiale. Pratiquement 18 mètres de long, 4,2 mètres de diamètre pour sa partie pressurisée, 23,2 tonnes sur la balance… Un champion poids lourd pour que la Chine puisse disposer de nouvelles capacités au sein de sa station spatiale !

Et pour cela, l’agence nationale a eu besoin du lanceur le plus capable de son arsenal : CZ-5B, version particulière dédiée à l’orbite basse, si puissante qu’elle peut embarquer 25 tonnes sous sa grande coiffe. Le décollage, lui, a eu lieu ce 24 juillet à 8 h 22 (Paris), pour un peu plus de 8 minutes de poussée depuis le site de Wenchang, qui accueillait au passage un public nombreux et de plus en plus avide de décollages au profit du programme habité.

Il faut dire que CZ-5B est spectaculaire, avec son étage central (moteurs à Hydrogène-oxygène) et ses quatre puissants boosters (moteurs à Kérosène-oxygène). Et ce « show », diffusé en direct à la télévision chinoise, s’est soldé par une réussite et l’éjection de Wentian en orbite basse.