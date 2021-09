Pour son premier décollage, la fusée Alpha de Firefly explose dans le ciel californien

Après un premier report du compte à rebours à 3 h du matin (Paris, soit 18 h en Californie), Firefly a retenté la séquence une heure plus tard, et Alpha allumait correctement ses quatre moteurs Reaver à 3 h 59. La première phase du décollage semblait bien se passer, mais les annonces déclarant le passage à Mach 1 et Max-Q ont été émises beaucoup plus tard que prévu initialement dans la chronologie du vol. Cela pourrait être dû à un mauvais fonctionnement de l'un des quatre moteurs, mais une enquête interne pourra donner des conclusions plus solides.