Ovnis : l'US Navy avoue (enfin) avoir filmé des objets aériens non identifiés

© Crédits photo : TTSA - US Navy

Des objets capables de voler à une altitude de 30 000 pieds

L'armée américaine fait volte-face et change de discours

Source : The Black Vault

De gentils (ou méchants) petits hommes verts ont-ils visité notre espace aérien ? Beaucoup y croient, et l'US Navy vient de leur donner non pas une mais trois raisons d'y croire encore plus fort. Et en ce jour d' invasion programmée de la Zone 51 , cela tombe à pic pour les irréductibles des rencontres du troisième type ! L'armée américaine vient d'authentifier trois vidéos d'objets volants anormaux.En 2017 puis par deux fois en 2018, leavait relancé le débat sur les Ovnis en publiant trois séquences filmées en vol par des F-18 américains, en 2004, en 2014 et 2015, au large de la Virginie et de la Floride, à la frontière mexicaine. Sur ces vidéos, on aperçoit autant d'engins semblant aller à des vitesses supersoniques, dépourvus de tout moyen de propulsion alors qu'ils pouvaient atteindre une altitude de 30 000 pieds, pivotant par moment et effectuant des manœuvres pour le moins étranges.À chaque fois, le pilote comprend vite qu'il ne rêve pas et qu'il a un objet volant non identifié dans son viseur. Sur l'écran vidéo des pilotes, l'objet est bien visible et apparaît en blanc sur fond noir, grâce à l'infra-rouge. Sur une vidéo, l'objet semble arborer la forme d'une toupie, alors que les deux autres sont plus longilignes.Ce qui a changé depuis ces deux dernières années, ce ne sont pas les images recueillies mais le discours des autorités officielles américaines. Jusque-là, l'US Navy refusait d'affirmer quoi que ce soit, évoquant la possibilité de ballons ou de drones commerciaux. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, elles viennent de confirmer l'authenticité des vidéos diffusées.L'armée américaine admet carrément ne pas avoir la moindre idée sur la nature des objets repérés. Pour elle, il s'agitPour le porte-parole de l'US Navy, Joseph Gradisher, ces vidéos n'auraient jamais dû fuiter, et ne devaient donc pas être rendues publiques. Aéronef à la forme inconnue, objet mis au point par une société secrète, gros oiseau, extra-terrestres ? Allez, c'est le week-end, les paris sont lancés !