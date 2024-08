Quand on pense au FBI, on imagine une forteresse imprenable, gardienne des secrets les plus sensibles des États-Unis. Eh bien, il semble que nos fantasmes soient loin de la réalité.

Un rapport d'audit vient de dévoiler les failles béantes dans la gestion des supports de stockage électroniques de l'agence. Des disques durs non étiquetés traînant sur des palettes accessibles à des centaines de personnes, des clés USB classifiées sans marquage adéquat…

On croirait presque à une mauvaise blague ou à un test grandeur nature de la fiabilité des personnels manipulant ces supports, si les enjeux n'étaient pas aussi critiques. En effet, ces supports contiennent potentiellement des informations ultra-sensibles à propos de la sécurité nationale. Le FBI se retrouve donc au pied du mur et se fait tirer les oreilles par le très sérieux OIG à l'origine dudit rapport.