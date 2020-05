DJI présente son drone Matrice 300 à l'autonomie de 55 minutes

© DJI

Lire aussi :

DJI fait atterrir son Mavic Air 2 avec de belles améliorations dont la 4K à 60 ips



Jusqu'à 9 kilos à soulever

Lire aussi :

Au MIT, les drones se contrôlent par les gestes des bras et des mains



Dirigé par IA

Source : TechCrunch, DJI

Aucun prix n'a pourtant été communiqué pour cet appareil qui se destine d'abord à des utilisations professionnelles et industrielles.Doté de capteurs à détection d'objets sur chaque côté, le Matrice 300 doit effectivement servir à la collecte de données et aux projets nécessitant des relevés aériens. Ceci participe à expliquer son poids total conséquent : avec une simple nacelle inférieure et deux batteries TB60, l'appareil se situe autour des 6,3 kilos. Mais le drone peut recevoir jusqu'à trois nacelles-caméras et jusqu'à 2,7 kilos de charge utile, donnant ainsi un poids total maximum au décollage de 9 kilos.Concernant les caméras, le Matrice 300 est annoncé avec deux modules différents. Le H20 comprend un appareil photo de 20 mégapixels au zoom optique hybride 23x, un appareil photo grand-angle 12 mégapixels et un télémètre laser capable lire des distances de 3 à 1 200 mètres. Ces fonctionnalités se retrouvent toutes dans le second module, le H20T, qui y ajoute en sus une caméra thermique radiométrique.Les capteurs de détection d'objet donnent également lieu à des fonctionnalités d' « inspection intelligente ». Grâce à une IA embarquée, le Matrice 300 enregistre le déroulement d'une mission réalisée par l'utilisateur. Ces enregistrements sont utilisés plus tard pour créer des inspections automatisées. Selon DJI, la fonctionnalité AI Spot-Check reconnaît ainsi le « sujet d'intérêt » de la mission et l'identifie automatiquement pour des inspections futures. L'appareil est également capable de suivre un objet en mouvement.L'appareil affiche une autonomie de 55 minutes pour une portée de transmission de 15 kilomètres. Comme d'autres modèles haut de gamme de DJI (comme l'Inspire 1), le Matrice 300 dispose d'un double contrôle. En d'autres termes, il est possible d'en donner le contrôle à une seconde personne lorsque le drone arrive à la limite de transmission de la première. Une fonctionnalité qui permet d'étendre considérablement le rayon d'action de l'appareil.La vitesse maximale annoncée par DJI est de 23 m/s. Outre son indice IP45, le Matrice 300 reçoit enfin de nouveaux capteurs anti-collision. Le constructeur avance aussi un énorme plafond pratique, à 7 000 mètres d'altitude, et une résistance aux vents jusqu'à 15 m/s.Le prix du Matrice 300 n'est pas encore communiqué, tandis que les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2020.