DJI fait atterrir son Mavic Air 2 avec de belles améliorations dont la 4K à 60 ips

Des capteurs de partout... Et même plus

799 dollars, c'est le prix de départ du Mavic Air 2, qui arrivera outre-Atlantique le 11 mai prochain. Pour 988 dollars, il sera toutefois possible de mettre la main sur unregroupant, pour la première fois, des filtres à densité neutre (pour le capteur photo / vidéo), ainsi qu'un sac de transport, un support de recharge, des caches de protection pour les hélices et un jeu de trois batteries.Outre la présence d'un meilleur capteur, d'une autonomie allant jusqu'à 34 minutes en vol et d'un nouveau contrôleur, le Mavic Air 2 troque le Wi-Fi en faveur du protocole de transmission OccuSync de DJI. Le leader chinois du drone de loisir affirme par ailleurs que son nouveau Mavic Air est plus « intelligent ». Il dispose par exemple d'un nouveau mode de détection de scène, capable d'identifier plus efficacement la neige, les arbres, la pelouse, le ciel ou encore les couchers de soleil.Revenons sur le capteur « Quad Bayer » du Mavic Air 2. Ce dernier se dote d'un module de 48 Mp similaire à celui que l'on trouve sur certains smartphones milieu de gamme. Il sera configuré par défaut pour capturer des photos en 12 Mp, mais pourra prendre des clichés en pleine résolution. Ce capteur est enfin monté sur une lentille de 28 mm ouvrant à f/2.8.Côté capture vidéo, il faut tabler sur de la 4K à 60fps. Le Mavic Air 2 sera aussi capable de capturer en HDR, mais cette fois seulement en 4K à 30fps. Les panoramas photos seront aussi disponible en HDR, note. Le nouveau drone de DJI pourra par ailleurs exporter des time-lapse en 8K. Un mode qui devrait néanmoins n'arriver qu'au travers d'un patch attendu en juin.Le Mavic Air 2 revêt l'autre particularité d'être le premier drone à disposer de la technologie « AirSense », censée prévenir l'utilisateur de la présence d'avions ou d'autres drones à proximité. Cette nouveauté sera disponible dans un premier temps en Amérique du nord et arrivera progressivement dans d'autres régions du monde au cours de l'été.En dehors de cette fonctionnalité, le Mavic Air 2 dispose de capteurs d'obstacles à l'avant et à l'arrière pour éviter les collisions. Un capteur placé sur le dessous du drone aidera aussi à l'atterrissage en soirée ou de nuit. Enfin, de nouveaux modes de vol autonome seront disponibles, pour une expérience que DJI décrit comme étant proche de celles proposée par le Skydio.N'oublions pas le remaniement du contrôleur. Un peu plus gros et lourd que celui du premier Mavic Air, il reprend peu ou prou le même design que les contrôleurs des Mavic 2 Pro et Mavic 2 Zoom, pour une plus grande cohérence dans les gammes de DJI, et ses antennes noires sont supprimées, au profit d'un système de fixation pour smartphone.